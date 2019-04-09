Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Portekiz Kulübü Sporting Lizbon'da yönetim, stadyum ismini CR7 Arena veya Estadio Cristiano Ronaldo olarak değiştirmeyi düşünüyor.

Avrupa Güreş Şampiyonasında ülkemizi 57 kiloda temsil eden Süleyman Atlı, finalde Rus Muslim Sadulaev'i 8-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

Kolombiya Ligi'nde maçın hakemi tartışmalı bir pozisyonda, kendisine itirazda bulunan futbolculara VAR işareti yaparak gol kararı verdiğini söyledi. Ancak Kolombiya'da VAR kullanılmıyor.