Konyaspor taraftarından Afrin koreografisi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Konyaspor'un Nalçacılar taraftar grubu, başlama vuruşu öncesi Afrin harekatını konu alan, anlamlı bir koreografiye imza attı.

Konyaspor taraftarlarının Afrin koreografisi - İZLE

AFRİN HAREKATI İÇİN DESTEK KOREOGRAFİSİ

Afrin harekatındaki askerlerimize destek mesajı yollayan Konya taraftarı: "Adımlarınız tüm dünyayı inletsin. Allah sizi iki cihanda da aziz eylesin"sözleri yer alan bir de pankart açtı.

HAREKETLİ KOREOGRAFİ YAPILDI

Kale arkası tribününde açılan koreografide, tanktan çıkan füzeler hedefteki düşman bölgesine hareket ettirildi.