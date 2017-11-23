Konyaspor UEFA'da şansını son maça bıraktı

Süper Lig'de beklenen performansın çok uzağında olan Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için yakaladığı büyük avantajı elinden kaçırdı.

Fransız temsilcisi Marsilya'yı ağırlayan Konyaspor, maça iyi başlasa da ilk 45 dakikada aradığı golü bulamadı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Maçın son 10 dakikasına gelinene kadar gol sesinin çıkmadığı mücadele, bir anda alevlendi. 80. dakikada çıkan gerginlik sonrası Jordan Amavi kırmızı kart gördü. Marsilya 10 kişi.

Kazanılan penaltıyı 82. dakikada Nejc Skubic gole çevirdi.

Maçın bitimine saniyeler kala, Wilfred Moke'un kendi kalesine attığı golle Atike Konyaspor yıkıldı. 1-1

Lider Salzburg puanını 11'e yükseltirken, ikinci sıradaki Marsilya 7, üçüncü sıradaki Konyaspor'ın da 5 puanı oldu.

KONYASPOR NASIL TUR ATLAR

Temsilcimiz Atiker Konyaspor'un son maçta Vitoria Guimaraes deplasmanında mutlak kazanması gerekiyor. Sadece bu da yetmiyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Salzburg'un Marsilya deplasmanında kazanması gerekiyor.

Eğer Salzburg son maçta Marsilya ile berabere kalırsa, Atiker Konyaspor'un deplasmanda 3 farklı kazanması gerekiyor.