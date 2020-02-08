Konyaspor yine kazanamadı

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan kritik maçta Konyaspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

İki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremezken Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor iç sahada gol atamama serisini 5 maça çıkarmış oldu. Denizlispor ise puanını 24 yaptı.

KONYA EVİNDE 503 DAKİKADIR GOL ATAMIYOR

Konyaspor Süper Lig'de evinde en son 2 Kasım 2019 tarihinde Gençlerbirliği karşısında Farouk Miya ile 37.dakikada gol kaydetmişti.

Aykut Kocaman'ın ekibi 503 dakikadır (3 aydır) iç saha maçlarında gol atamıyor. Konyaspor aynı zamanda 16 golle ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

"TRİBÜNDE OLSAM İSTİFA DERDİM"

Maç sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Aykut Kocaman, "Ben de taraftar olsam tribünde benim için istifa derdim. Taraftarın tepkisi normal. İçeride uzun süredir galip gelmiyoruz. Konyaspor kulübünün her kararına hiçbir beklentim olmadan saygı duyuyorum" dedi.