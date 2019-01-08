Konyaspor, Zuta'yı resmen açıkladı

Atiker Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından 26 yaşındaki Makedon futbolcu Leonard Zuta ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil beyazlı ekip, yeni transferi Zuta için devre arası kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da imza töreni düzenledi. Törende konuşan Leonard Zuta, "Her şey güzel geçti. Görüşmelere başladıktan sonra 2-3 gün içerisinde bütün konularda anlaşmaya vardık. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ümit ediyorum ki adaptasyon sürecini çok kısa sürede tamamlayacağım. Zaten burada daha önceden tanıdığım Adis Jahovic var. Onun burada olması adaptasyon sürecimin daha hızlı geçmesini sağlayacak. Takım adına faydalı olmak için elimden geleni yapacağım. Kendi açımdan da oynayabildiğim kadar çok oynamak, fazla süre almak ve takımıma elimden geldiği kadar katkı sağlamak istiyorum" dedi.