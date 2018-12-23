Konyaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları tamam

Ali Koç'tan muhabire: Çok saçma bir soru

1 Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi Ligde 10 maç üst üste kazanan Fenerbahçe Beko, bu sezonki ilk yenilgisini Galatasaray'dan aldı. Sarı-kırmızılı ekip derbiden 84-74 galip ayrıldı.

2 Taraftardan Mustafa Cengiz'e: İstifa et Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği basket maçı öncesinde Ali Koç'la buluşan Mustafa Cengiz'e sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki geldi.

3 Trabzon'da Rize Emniyet Müdürü için koreografi Trabzonspor taraftarı, geçtiğimiz haftalarda şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi unutmadı. Bordo-mavili takımın taraftarları, Verdi anısına bir koreografi yaptı.

4 Olcay Şahan'dan taraftara kalıyorum mesajı Trabzonspor'da geleceği merak edilen futbolculardan biri olan Olcay Şahan, Ç.Rizespor maçı öncesinde tribünlere giderek 'Ben burada kalıyorum' dedi.

5 Fenerbahçe'nin Antalya maçı taktiği Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal, Antalyaspor maçında sahaya 4-1-4-1 taktiğiyle çıkacak. Slimani'yi kesecek olan Yanal, Soldado'ya görev verecek.

6 Dünyanın en çok kupa kazanan futbol takımları Real Madrid'in Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon olmasından sonra en çok kupa kazanan takımlar listesi güncellendi. İşte 30 takımın yer aldığı o liste.

7 Dorukhan Toköz'ün son durumu Kasımpaşa maçında sakatlanan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından iyi olduğunu açıkladı.

8 Elif Elmas'ı isteyen İtalyan takımı Lazio, Elif Elmas'ı transfer etmek istiyor. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk bir teklif yapacak.

9 Diagne, 3 büyüklerin golcülerine bedel Kasımpaşa forması giyen Diagne, sezonun ilk yarısında attığı 20 golle lige damga vurdu.