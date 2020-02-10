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Konyaspor'da Aykut Kocaman'dan duygusal veda

Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam, gözyaşlarıyla tesislerden ayrıldı.

| Haber Merkezi
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Sabah saatlerinde ter idmanı yaptıran ve antrenmanın ardından kulüp yöneticileriyle yapılan görüşmede sözleşmesini fesh eden Kocaman, daha sonra yöneticiler, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

BİR GRUP TARAFTAR VEDALAŞMAYA GELDİ 

Ardından Konyaspor tesisleri çıkışında kendisini bekleyen bir grup taraftarla da vedalaşan Kocaman'ın duygulandığı görüldü.

Herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade eden Kocaman, beraberinde antrenör Fahrudin Ömerovic ile birlikte tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın kullandığı aracın plakalığında ise Konyaspor yazması dikkat çekti.

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