Konyaspor'da Çalımbay dönemi bitti

Süper Lig'de bir teknik adamın daha görevine son verildi. Konyaspor, Rıza Çalımbay'ı gönderdi.

KAZANMASINA RAĞMEN GÖNDERİLDİ

Ligin 12. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenen Konyaspor'da Rıza Çalımbay dönemi bitti. 17 puanla 9. sırada bulunan Konyaspor, Çalımbay'ı sezon başında göreve getirmişti.

TARAFTAR AYKUT KOCAMAN'I İSTİYOR

Rıza Çalımbay döneminin son ermesinin ardından Konyaspor'da şu anda hiçbir takımı çalıştırmayan Aykut Kocaman'ın ismi öne çıkıyor.

Sosyal medyada görüşlerini dile getiren Konyasporlu taraftarlar, Kocaman ile ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.

Bilindiği üzere 2014-2017 yılları arasında yeşil-beyazlı takımı çalıştıran Aykut Kocaman, son sezonunda takımı Süper Lig'de 3. yapmış ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştırmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Konyaspor'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Yönetim Kurulumuz teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yapmış olduğu toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine kendisi ile devam etmeme kararı almıştır.

Sayın hocamız Süper Lig’in en önemli, tecrübeli teknik adamlarından biridir ve kulübümüze önemli katkıları olmuştur. Bu bağlamda Sayın Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Yönetim Kurulumuz konuyla ilgili bu akşam durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanacak ve en kısa sürede takımın başına geçebilecek isimlerle ilgili yol haritasını belirleyecektir. Kamuoyuna duyurulur…"