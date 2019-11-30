Konyaspor'da kötü gidişat Rize maçı ile de devam etti

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rizespor 3-1'lik skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Oğulcan, 10. dakikada Aminu Umar ve 74. dakikada Yan Sasse'den geldi. Konyaspor'un tek sayısını ise 11. dakikada Milosevic kaydetti.

KONYASPOR 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından Rizespor evinde üst üste 3. galibiyetini aldı ve 17 puana yükseldi, galibiyet hasreti 6 maça çıkan Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Gaziantep'i konuk edecek.