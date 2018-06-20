Konyaspor'da Rıza Çalımbay dönemi

Kulüp asbaşkanlarından Recep Çınar, Aykut Kocaman'ın hiçbir takımı çalıştırmak istememesinin ardından Rıza Çalımbay ile görüştüklerini ve 1+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Konyaspor Kulübünün kurumsal iletişimden sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Rıza Çalımbay ile prensipte anlaştıklarını belirtti.

2 YILLIK ANLAŞMA

Çınar, "Rıza Çalımbay ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardık. İnşallah hocamız yarın Konya'ya gelecek ve ertesi gün de imzaları atacağız. Rıza hoca, görüşmelerimizde transfer konusunda belirli bölgelere 3-4 takviye yapılmasını istedi. Atiker Konyaspor'umuzun da Rıza hocanın da hedefi başarılı olmak. Yani hedef, Konyaspor'u sadece ligde tutmak değil, ilk 5'in içerisine sokabilmek." diye konuştu.

Öte yandan, Fenerbahçe ile yolları ayrılan Aykut Kocaman ile görüşmek istediklerini ancak kendisinin hiçbir takımı çalıştırmayacağını öğrendikleri için teknik direktör arayışını hızlandırdıklarını ifade eden Çınar, şunları kaydetti: "Açıkcası Aykut Kocaman beklendi. Aykut hoca telefonlarını kapatınca anlaşıldı ki Konya'ya gelmiyor. Sadece Konyaspor değil, hiçbir kulübü çalıştırmayacağı anlaşıldı. Ocak ayına kadar dinleneceği söylendi. Biz de zaman kaybetmemek için Rıza hocaya yöneldik. İnşallah Rıza Çalımbay camiamız için hayırlı olur. Konya, hocamıza sahip çıkıp destek verirse Konyaspor yeni sezonda inşallah başarılı olacaktır."