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Konyaspor'dan Demba Ba açıklaması: Israrcı olmadık

Konyaspor Başkan Yardımcısı Baydar, "Demba Ba konusunda ısrarcı olmadık. Bu futbolcu yerine alternatif isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

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Konyaspor'dan Demba Ba açıklaması: Israrcı olmadık

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde hata yapmak istemediklerini, ince eleyip sık dokuduklarını söyledi.

ALTERNATİF ARIYORUZ

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile sürekli istişare içerisinde olduklarını ifade eden Baydar, "Hocamız, takıma dahil olur olmaz faydalı olabilecek hazır futbolcu istiyor. Biz de aynı kanaatteyiz. Dolayısıyla Demba Ba konusunda ısrarcı olmadık. Bu futbolcu yerine alternatif isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerde önemli mesafeler aldığımızı söyleyebilirim. En kısa sürede transferi tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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