Konyaspor'dan Sivas'a 5 gol

Erol Bulut: Hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle transfer ettiği Elif Elmas, oynatılmadığı için başka kulübe gitmek istediğini Aykut Kocaman'a iletti.

Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, genç futbolculara tavsiye vererek, "Avrupa'ya gidin ama Türk gibi yaşamayın, oranın kültürüne alışın" dedi.

Geçen sezon Trabzonspor, Bursaspor'a yenilmiş ve Rizespor küme düşmüştü. Tartışılan maç hakkında konuşan Muharrem Usta, "Rizespor'u kümede tutmak için oyuncularıma teşvik primi verdim" dedi.

FIFA tarafından bir dönem transfer yasağı alan Trabzonspor, Hjun Jun Suk, Sosa ve Mas'ın transferleri yüzünden yeniden FIFA'ya şikayet edildi.

Her yıl Türkiye'ye transfer olacakları konuşulan Bayern Münih'in yıldızları Ribery ile Robben, kulüpleriyle yeni sözleşme imzalayacak.

FIFA kuralları gereği bir bahis şirketinde hissedar olduğu için Dünya Kupası'nda oynama şansı bulunmayan Ibrahimovic, "FIFA beni durduramaz, istersem orada olurum" dedi.

Emre Belözoğlu, katıldığı bir televizyon programında, "Küfür hayatın her alanında yanlış ama saha içinde bunlar olabilir" şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu: Küfür çok yanlış bir şey

1 Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, genç futbolculara tavsiye vererek, "Avrupa'ya gidin ama Türk gibi yaşamayın, oranın kültürüne alışın" dedi.

2 Muharrem Usta: Rizespor için teşvik primi verdim Geçen sezon Trabzonspor, Bursaspor'a yenilmiş ve Rizespor küme düşmüştü. Tartışılan maç hakkında konuşan Muharrem Usta, "Rizespor'u kümede tutmak için oyuncularıma teşvik primi verdim" dedi.

3 Barcelona La Liga'da Sociedad'ın rekorunu egale etti Messi'nin golleriyle Leganes'i 3-1 mağlup eden ve yenilmezlik serisini 38 maça çıkaran Barcelona, bu alanda Real Sociedad'ın rekoruna ortak oldu.

4 Ibrahimovic, FIFA'ya meydan okudu FIFA kuralları gereği bir bahis şirketinde hissedar olduğu için Dünya Kupası'nda oynama şansı bulunmayan Ibrahimovic, "FIFA beni durduramaz, istersem orada olurum" dedi.

5 Elif Elmas F.Bahçe'den ayrılmak istiyor Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle transfer ettiği Elif Elmas, oynatılmadığı için başka kulübe gitmek istediğini Aykut Kocaman'a iletti.

6 Trabzonspor, 3 futbolcu yüzünden FIFA'lık oldu FIFA tarafından bir dönem transfer yasağı alan Trabzonspor, Hjun Jun Suk, Sosa ve Mas'ın transferleri yüzünden yeniden FIFA'ya şikayet edildi.

7 Emre Belözoğlu: Küfür çok yanlış bir şey Emre Belözoğlu, katıldığı bir televizyon programında, "Küfür hayatın her alanında yanlış ama saha içinde bunlar olabilir" şeklinde konuştu.

8 Robben-Ribery ikilisi Bayern'le uzatıyor Her yıl Türkiye'ye transfer olacakları konuşulan Bayern Münih'in yıldızları Ribery ile Robben, kulüpleriyle yeni sözleşme imzalayacak.

9 Gökhan Gönül: Beşiktaş için kanımı akıtırım Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Gökhan Gönül, Fenerbahçeli olduğunu iddia edenlere cevap verdi.