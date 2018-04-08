Konyaspor'dan Sivas'a 5 gol

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atiker Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Konya'daki maça iyi başlayan taraf ev sahibi takım oldu. Dakikalar 16'yı gösterirken Nejc Skubic takımını öne geçiren golü kaydetti. 28 yaşındaki savunma oyuncusu böylece Süper Lig'de 7 gole ulaştı. İlk 45 dakika tek golle kapanırken Konyaspor ikinci yarıda farka gitti. 59'da Mehdi Bourabia farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Sivasspor'da kaleci Tolgahan Acar 66. dakikada ceza sahası dışında elle müdahelede bulununca hakem Fırat Aydınus kırmızı kartına başvurdu. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Samuel Eto'o akıllıca vuruşuyla 69'da skoru 3-0'a getirdi.
Eksik rakibi karşısında boş alanlar bulan Sergen Yalçın'ın takımı, 75. dakikada Samuel Eto'o ile bir gol daha buldu: 4-0. Konya'daki gol perdesini kapatan isim oyuna sonradan dahil olan Volkan Şen oldu. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Atiker Konyaspor konuk ettiği Sivasspor'u farklı mağlup etti.