Konyaspor'dan Sktrel'in pozisyonuna tepki

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk ederken tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
FIRAT AYDINUS SARI KART VERDİ
13. dakikada Sarı-Lacivertli savunmacı Martin Skrtel'in Zuta'ya müdahalesinde hakem Fırat Aydınus avantaj oynatırken pozisyon bitiminde Slovak defansa sarı kart gösterdi. Konya cephesi müdahalenin sert olduğunu belirtip kırmızı kart için itiraz etti.
KONYA CEPHESİ KIRMIZI BEKLEDİ
Atiker Konyaspor resmi Twitter hesabından bu pozisyon için göndermeli bir paylaşımda bulurken "Karşılaşma 11'e 10 devam edecek" ifadelerini kullandı.