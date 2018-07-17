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Konyasporlu Bourabia Sassuolo'da

Atiker Konyaspor'un Faslı oyuncusu Bourabia, Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer oldu.

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Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un Faslı futbolcusu Mehdi Bourabia, İtalya ekibi Sassuolo'ya transfer oldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sassuolo'nun 2 milyon 250 bin euro karşılığında Mehdi Bourabia'yı transfer ettiği belirtildi.

2 MİLYON 250 BİN EURO

Bourabia'nın, Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamak istediğini kulüp yönetim kuruluna ilettiği ifade edilen açıklamada, "Yapılan görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız. Oyuncumuzun Sassuolo'ya transferi 2 milyon 250 bin  euro karşılığında gerçekleşmiştir. Mehdi Bourabia'ya Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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