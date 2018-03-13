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Konyasporlu Filipovic sezonu kapattı

Konyasporlu Petar Filipovic sol dizinden ameliyat oldu. Defans oyuncusu sezonu kapattı.

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Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında  Evkur  Yeni  Malatyaspor ile oynanan maçta  sol dizinden sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan Petar Filipovic sezonu kapattı.

Kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Petar Filipovic’in Konya’da yapılan ilk kontrollerinde sol diz ön çapraz bağında kopma ve dış menisküsünde yırtık bulgusuna rastlandı ve sezonun kalan haftalarında forma giyemeyeceği belli oldu. Oyuncumuzla yapılan görüşmelerde ameliyat olmasına karar verildi ve Petar Filipovic’e Almanya’da önceki gün sol diz dış menisküs ön boynuz onarımı ve sol diz ön çapraz bağ ameliyatı yapıldı. Bundan sonraki süreç kontrolümüz dahilinde geçecek. Kendisine geçmiş olsun  dileklerimizi iletiyoruz. Petar Filipovic yeni sezonda hazır olarak takımımıza dahil olacak" dedi.

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