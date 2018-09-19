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Konyasporlu oyuncular aşure dağıttı

Atiker Konyasporlu futbolculardan Jahovic, Milosevic, Yatabare, Hadziahmetovic ve Ferhat Öztorun, Muharrem Ayı dolasıyla vatandaşlara kent meydanında aşure ikram etti.

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Konyasporlu oyuncular aşure dağıttı

Selçuklu Belediyesi Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure dağıtımına, Adis Jahovic, Deni Milosevic, Mustapha Yatabare, Amir Hadziahmetovic ve Ferhat Öztorun katıldı.

Futbolcular etkinliğin yapıldığı alana gelirken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra tezgah başına geçen futbolcular, alandaki vatandaşlara aşure ikram etti.

Etkinlik süresince vatandaşlar, ikram edilen aşurenin ardından futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Günbaş, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor olarak her zaman sosyal projelerin içerisinde olduklarını söyledi.

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