Konyasporlu oyuncular aşure dağıttı

Fikret Orman: Beşiktaş'ı satacak sözü beni çok üzdü

1 Vagner Love'a teklif var Alvaro Negredo'yu Al Nasr'a gönderen Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Vagner Love'a da Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip var.

2 Dinamo Zagrep Elif Elmas'tan çekiniyor Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynayacağı maç öncesinde Hırvat cephesi, Elif Elmas'ın performansına dikkat çekti.

3 Şenol Güneş derbide Larin'i oynatacak Şenol Güneş, Negredo'nun ayrılmasından sonra Fenerbahçe derbisinde forvet bölgesinde Larin'e şans verecek. Cocu ise çok eleştirilen Ayew'in performansından memnun.

4 Aykut Kocaman: F.Bahçe'ye kapıları kapatmadım Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, görevden ayrıldıktan sonra ilk kez sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Kapıları kapattım diyemem" dedi.

5 Takımlarımızın Devler Ligi'ndeki galibiyet sayıları Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı sahasında 3-0 yenerken, Fatih Terim de kariyerinin 14. zaferini elde etti. Terim, diğer Türk takımlarını tek başına geçmeyi başardı.

6 Karius: Kadıköy'de atmosferden etkilenmem Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'deki atmosferden etkilenmeyeceğini ifade etti.

7 Cüneyt Çakır'dan harika yönetim Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en önemli maçı Liverpool ile PSG arasında oynandı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmayı İngilizler 3-2 kazanmayı başardı.

8 Fernandes'in maç yorumu Lokomotiv Moskovalı futbolcu Manuel Fernandes, 3-0 kaybettikleri G.Saray maçını değerlendirdi. Portekizli oyuncu, "Böyle bir yenilgiyi hak etmedik" dedi.

9 Andreas Kilit'in futbolu bırakma nedeni Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki İsveçli stoperi Kilit, doğuştan bir kalp kapakçığının eksik olduğunu ve bu yüzden futbolu bıraktığını açıkladı.