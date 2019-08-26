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Konyasporluların penaltı beklediği pozisyon

Süper Lig'in start almasıyla birlikte hakem tartışmaları da başladı. G.Saray-Konyaspor mücadelesinde yaşanan penaltı pozisyonu, dün gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

| Haber Merkezi
Konyasporluların penaltı beklediği pozisyon
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Süper Lig'de Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Konuk ekip ilk dakikalarda Galatasaray kalesinde etkili oldu. Maçın 3. dakikasında korner kullanan yeşil-beyazlılar, rakip ceza sahasında gol aradı.

ÇARPMA MI DEĞİL Mİ?

Bir korner sırasında ceza sahasında bulunan Mbaye Diagne tehlikeyi uzaklaştırmaya çalıştı. Konyasporlu futbolcular ise topun, Senegalli futbolcunun eline çarptığını dile getirdi.

HAKEM DEVAM DEDİ

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonla ilgili olarak 'devam' kararı verdi. Galatasaray ile Konyaspor arasındaki bu pozisyon, sosyal medyada birçok tartışmaya yol açtı.

Konyaspor'un korner pozisyonu, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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