Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Konyaspor'un galibiyet hasreti bitti Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Konyaspor sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü son dakikalarda bulduğu golle yendi. Aykut Kocaman'ın öğrencileri 10 maç sonra kazandı.

2 Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ASVEL'e şans vermedi Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL ekibini yenerek liderliğini pekiştirdi.

3 Fenerbahçeli futbolcular hız trenine bindi Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde hız trenine binen futbolcuların eğlenceli görüntülerini kulübün YouTube hesabından paylaştı.

4 Silahla maç yöneten hakem Amatör bir maçı yöneten hakem, taraftarları silahla sahanın kenarına çıkarmaya çalıştı.

5 UEFA raporuna göre, en borçlu takım Fenerbahçe UEFA, 2018 finans yılı içinde Avrupa'da en fazla zarar eden ligin, kur farkında dolayı Süper Lig olduğunu duyurdu.

6 Adebayor Beşiktaş'ta oynamak istiyor 300 bin euro harcama limiti bulunan Beşiktaş'a, Kayserispor ile yollarını ayıran Togolu golcü Adebayor'dan mesaj geldi.

7 Comolli'nin istifasının perde arkası Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin Başkan Ali Koç'a, "Prestijimi sarstınız" diyerek istifa ettiği ifade ediliyor.

8 Beşiktaş, Dorukhan'la uzatıyor Beşiktaş, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

9 Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü Real Valladolid Başkanı Ronaldo Nazario, milli futbolcumuz Enes Ünal'a övgüler yağdırdı.