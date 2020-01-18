Konyaspor'un galibiyet hasreti bitti

Süper Lig'de ikinci yarı Konya'da açıldı.
Ligde zor günler geçiren Konyaspor'la Ankaragücü'nün karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu.
Shengelia'nın 90+1'de attığı golle 3 puanı hanesine yazdıran Konyaspor, ligde tam 10 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Yeşil-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından aylar sonra gelen galibiyet, "Sonunda büyü bozuldu" paylaşımıyla kutlandı.
MAÇTA NOTLAR
14. dakikada Pinto'nun pasında İttifak Holding Konyaspor ceza alanında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.
16. dakikada Milosevic'in ceza alanının sağından yerden ortasında, Thuram meşin yuvarlağa dokunamadı.
17. dakikada Milosevic'in yerden sert vuruşunda top, kale direğin yanından auta çıktı.
30. dakikada İlhan Parlak'ın yaptığı ortada Faty'nin vuruşunda, rakibe çarpan top kornere gitti.
SON DAKİKADA GELDİ GOL
İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı. 57. dakikada Cebrail'in ortasında Faty'nin kafa vuruşunda, top auta gitti.
65. dakikada Scarione'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.
81. dakikada Hasan Kaya'nın ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top az farkla dışarı gitti.
83. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Miya'nın vuruşunda, top direkten döndü. Dönen topu Pazdan kornere attı.
90+1. dakikada Bajic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Shengelia, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.