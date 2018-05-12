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Konyaspor'un Göztepe planı tutmadı

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalam mücadelesi veren Atiker Konyaspor, Göztepe'yi ağırladığı maçta kazanamadı ve beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

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Konyaspor'un Göztepe planı tutmadı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Atiker Konyaspor ile iddiası kalmayan Göztepe karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

GOLLER DEMBA BA VE ÖMER ALİ'DEN

Göztepe'nin golünü 56. dakikada Demba Ba kaydetti. Atiker Konyaspor'un golü 75. dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi.

Konuk ekip Göztepe'de Andre Poko, 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu beraberliğin ardından Atiker Konyaspor puanını 36'ya yükseltti.

Göztepe de 49 puana ulaştı. Spor Toto Süper Lig'de son hafta Atiker Konyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe, Galatasaray'ı ağırlayacak.

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