Konyaspor'un Göztepe planı tutmadı

Gelecek sezon Gomis kalitesinde bir golcü daha transfer etmeyi planlayan G.Saray yönetimi, Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan Mandzukic'i gündemine aldı.

Aykut Kocaman, başkanlık seçimi öncesi adayların önüne açmak için nezaketen istifa edecek. Sürekli olarak ayrılık sinyali veren Kocaman'ın seçim sonrası da dönmeyi düşünmediği öğrenildi.

Alp Yalman'dan bu yana maddi sorunların kar topu gibi büyüdüğünü söyleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık için "nar-ı cehennem" benzetmesi yaptı.

Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği, İlhan Cavcav sezonunda Süper Lig'e veda etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar son hafta Göztepe deplasmanından 1 puan alırsa 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

Yeni Malatyaspor maçında da fileleri havalandıran Gomis, bu sezonki 28. golünü attı ve Alex de Souza'nın rekoruna ortak oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçından sonra "Beni gönderdiler, Yarın bir gün başka konuma geçersem bu istikrarı sağlayacağım" diyerek başkanlık hayalini dile getirdi.

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7 Aykut Kocaman'ın istifa kararı Aykut Kocaman, başkanlık seçimi öncesi adayların önüne açmak için nezaketen istifa edecek. Sürekli olarak ayrılık sinyali veren Kocaman'ın seçim sonrası da dönmeyi düşünmediği öğrenildi.

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