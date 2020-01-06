Konyaspor'un gündemi Oğuzhan Özyakup

Sezonun ilk yarısında beklenen form grafiğinden uzak kalan Konyaspor, ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

10 NUMARAYA OĞUZHAN'I İSTİYOR

Aykut Kocaman'ın raporları doğrultusunda harekete geçen yeşil-beyazlı ekibin ilk hedefi, Beşiktaş'ta gözden düşen Oğuzhan Özyakup.

Son yıllarda performans olarak hep geriye giden milli futbolcu, taraftarların tepkisini çekmiş, hatta birçok maçta ıslıklanmıştı.

Ligin en tecrübeli teknik adamlarından biri olan Kocaman, 10 numara pozisyonu için Oğuzhan'ı düşünüyor.

27 yaşındaki futbolcuyu çok isteyen Aykut Kocaman, Oğuzhan'ın kiralanması talebinde bulundu.

Konyaspor'un transfer politikası, Beşiktaş'ın vereceği karara göre şekillenecek.