Kopenhag, Başakşehir maçı için UEFA'ya başvurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka ekibi Kopenhag, bugün oynanacak karşılaşmanın rövanşı olan 19 Mart'taki mücadelenin ertelenmesi için UEFA'ya başvurduğunu belirtti.
"UEFA'NIN ONAYINI BEKLİYORUZ"
Kopenhag Kulübü’nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Danimarka’daki durumla alakalı olarak UEFA’ya ve Başakşehir Kulübü'ne bilgilendirme yapılmıştır. Ülkede koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan durumun, Danimarka hükümeti tarafından getirilen kısıtlamaları ve ülke futbolu üzerinde alınan kararları beraberinde getirdiği iletilmiştir. Bu yüzden Başakşehir ile 19 Mart’ta oynayacağımız maçın iptal edilmesini bekliyoruz ve bununla ilgili UEFA’nın vereceği onayı bekliyoruz.”