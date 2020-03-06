Kopenhag-Başakşehir maçına koronavirüs engeli

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag takımıyla oynayacağı son 16 turu karşılaşması kapalı kapılar ardında oynanacak.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü nedeniyle Danimarka Süper Ligi'nden 4 futbolcu karantinaya alınmıştı.

FC Kopenhag kulübünden yapılan açıklamada, Istanbul ekibiyle Parken Stadı'nda yapılacak rövanş karşılaşmasının seyircisiz şekilde oynanacağı duyuruldu.

DANİMARKA HÜKÜMETİNİN TAVSİYESİ DİKKATE ALINDI

Danimarka hükümetinin bu yöndeki tavsiyelerinin dikkate alındığı belirtilirken, virüsün yol açacağı olası tehlikeleri önlemek adına 1000 kişiyi aşan organizasyonların iptal edilmesi ya da ertelenmesi kararı alındığı, Başakşehir maçının bu yüzden mecburen seyircisiz oynanmasına karar verildiği aktarıldı.

Mart ayındaki tüm iç saha maçlarının bu şekilde olacağı iletildi.

Kopenhag kulübü son olarak futbolcularına korona ile ilgili bir dizi uyarıda bulunmuş, ellerini sık yıkamaları ve öpüştükleri kişilere dikkat etmeleri tavsiyesini yapmıştı.