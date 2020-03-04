Kopenhag maçının geliri Mehmetçik'e

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Bugün açıklamalarda bulunan Başkan Göksel Gümüşdağ, bu karşılaşmada elde edilecek bilet gelirlerinin Mehmetçik'e bağışlanacağını duyurdu.

Gümüşdağ, "Kopenhag maçında 17 bin Türk Bayrağı ve 17 bin, 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı kırmızı beyaz tişört dağıtacağız. Adeta bir milli maç havasında bu maçın oynanmasını istiyoruz. Mücadelenin tüm bilet gelirleri de Mehmetçiklerimize bağışlanacak" diye konuştu.