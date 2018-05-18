Koray Günter, Genoa ile anlaştı

İtalyan basınında yer alan habere göre, sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Koray Günter, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaştı.

SERBEST TRANSFER OLARAK AYRILACAK

Daha önce İtalyan ekiplerinden Lazio'nun da Koray'a bir ilgisinin olduğu belirtilirken, 23 yaşındaki stoperin kontratını tamamlayıp serbest oyuncu olmasının ardından Genoa'ya gideceği iddia edildi.

Ocak 2014'te altyapısında yetiştiği Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a transfer olan 1994 doğumlu stoper, 4.5 yılda Galatasaray'da toplamda 50 maçta süre alabildi. Koray, bu sezon da ligde sadece 17 dakika oynayabildi.