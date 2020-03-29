Koray Günter: Seyircisiz oynanacağına, lig ertelensin

Serie A'da top koşturan Türk futbolcular içerisinde yer alan Koray Günter, koronavirüs konusu ve İtalya'da sezonun askıya alınmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Genoa'dan kiralık olarak Verona forması giyen ve bu sezon ligde 22 maçta forma giyerek istikrarlı bir grafik çizen oyuncu, Alman basınında gündemi değerlendirdi.

''BU SAÇMALIK DA NE BÖYLE?''

Koronavirüs salgınından Avrupa'da en çok etkilenen ülkede olan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, maçların seyircisiz oynanmasındansa liglerin iptal edilmesinin daha doğru olabileceğini belirtti.

Günter, "Futbola ara verilmesi acı bir şey ancak doğru olan karar verildi. Maçları seyircisiz oynamak kötüydü. Seyircisiz oynanan dönemde takım arkadaşlarımla soyunma odasında birbirimize baktık ve 'Bu saçmalık da ne böyle?' diye sorduk. Bu yüzden sezon böyle bitsin istemezdim. O yüzden liglerin iptal edilmesi daha iyi oldu" dedi.