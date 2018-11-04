Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener'in cenazesi sabah saatlerinde Üsküdar Karacaahmet'te bulunan gasilhaneden alındı.

STATTA TÖREN DÜZENLENDİ

Cenazeyi almaya Şener'in ailesi, okul arkadaşları, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da geldi. Cenaze daha sonra tören için Şükrü Saracoğlu Stadı'na getirildi.

Koray Şener'e veda töreni

Statta düzenlenen törende Başkan Ali Koç ve Koray Şener'in ağabeyi konuşma yaptılar. Şener'in oturduğu koltuğa bırakılan çelenkten sonra dualar edildi.

Törene Fenerbahçeli futbolcular, taraftarlar ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.