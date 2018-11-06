Koray Şener'in adı yaşatılacak

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı 22 yaşındaki Koray Şener'in adı, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki evinin karşısında bulunan parkta verilecek.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Koray Şener'in Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Baran, genç taraftarın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, aileye başsağlığı diledi.
Ailenin acısını paylaştıklarını vurgulayan Baran, "Her şeye çare var fakat ölüme yok. Allah'ın takdirine boyun eğeceğiz. Vefat eden Koray evladımıza Allah'tan rahmet, sizlere sabır diliyorum." diye konuştu. İsmail Baran, ailenin evinin karşısında yer alan parka Koray Şener'in adını vereceklerini belirterek, böylece genç taraftarın adını ölümsüzleştireceklerini kaydetti