Koray Şener'in eski tweeti yürekleri yaktı

Fenerbahçe dün akşam, tribünde yaşadığı acıyla sarsıldı. Maçı izlemeye gelen 22 yaşındaki Koray Şener adlı taraftar, kalp krizi geçirdi.

İlk müdahalesi statta yapılan Şener, daha sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, vefat haberi üzerine tribünleri terk ederek hastaneye gitti.

Karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç ve yöneticiler de soluğu hastanede aldı. Sarı-lacivertli takım da topluca hastaneye geldi.

20 yaşındaki genç taraftardan geriye fotoğraflar ve videolar kaldı. Şener'in 4 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı "Kalpten gideceğim ondan eminim bu takıma kalp dayanmaz" şeklinde paylaşımı ise yürek yaktı.

Koray Şener, sosyal medya hesabından yaptığı diğer bir paylaşımında da Orhan Veli'nin sözlerine yer vererek, "Tüm hayatımızı şu kısacık dizeyle anlatmıştı zaten" ifadelerini kullanmıştı.