Kore'de maç öncesi ipler gerildi

İki komşu ülke olan Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim, her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz haftalar da yaşadığı sorunlar ile gündeme gelen iki ülke, Asya Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşı karşıya gelecek.

Kuzey Kore'nin Başkenti Pyangpong'da oynanacak olan maç, Türkiye saati ile 11.30'da başlayacak.

Ancak maç, henüz oynanmadan yaşanılanlar ile gündeme gelmeye başladı.

MAÇ YAYINI YAPILMAYACAK

Güney Kore ve Kuzey Kore'den yapılan açıklamalarda, maçın hiçbir kanal ya da medya organında canlı yayınlanmayacağı belirtildi.

Ayrıca Kuzey Kore maç öncesi, Güney Koreli taraftarların ve gazetecilerin hem ülkeye hem de stadyuma girişini yasakladı.