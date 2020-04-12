Korona tedavisi gören Kenny Dalglish taburcu edildi

Liverpool, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada Sir Kenny Dalglish'in semptom göstermemesine rağmen koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve İskoç futbol adamının hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

''SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MİNNET BORÇLUYUZ''

Dalglish iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. 69 yaşındaki futbol adamı, The Sunday Post'a yaptığı açıklamada ülkedeki NHS (Ulusal Sağlık Servisi) çalışanlarını övdü ve "İnsanlar sırf ünlü olduğum için iyi tedavi gördüğümü sanabilirler ama NHS sistemindeki her hasta en iyi tedaviyi görüyor. Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Bu pandemi esnasında durmaksızın çalışan tüm sağlık çalışanlarına en iyi dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.