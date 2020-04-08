Koronadan kaçan Şota, İstanbul'a geldi

Gürcü teknik adam Şota Arveladze, koronavirüs salgını ve çalıştırdığı Özbek ekibi Pakhtakor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vice.com'a demeç veren Arveladze, koronavirüs sebebiyle Özbekistan'dan ayrılarak özel bir uçakla İstanbul'a geldiğini ve zamanını ailesiyle birlikte geçirdiğini belirtti.

"ASTIMIM OLDUĞU İÇİN ÇOK DİKKAT EDİYORUM"

Astım hastalığı olduğunu söyleyen Şota, "Kasımpaşa'da çalıştığım dönemde İstanbul'da bir ev aldım. Burada yaşıyoruz. Tüm ailem yanımda. Benim astım hastalığım olduğu için özellikle çok dikkatli davranıyorum. Uçak bileti olmadığı için Kazakistan'dan buraya özel uçakla gelebildim. Bol kitap okuyarak, çocuklarla ilgilenerek ve film izleyerek zaman geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

''ÜLKENİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDEYİM''

Özbekistan'da her şeyin yolunda gittiğini dile getiren Şota, "Pakhtakor'a geldiğimde bir önceki yıl takım 13. sıradaydı. Avrupa dışında bir takımda çalışmak cazip geldi ve kulübü tanıyordum. 3 yıldır Özbekistan'dayım. Ülkenin en büyük kulübü. Geçen sezon lig, kupa ve Süper Kupa'yı kazandık. Sözleşmem yıl sonunda bitiyor ama burada şu anda her şey çok iyi gidiyor" dedi.

''TAKIMDA AVRUPA'DA BİLİNEN SADECE EREN DERDİYOK VAR''

Kulübün maddi durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Stadımız ve tesisler yenilendi. Ancak en iyi yabancı oyuncuları buraya getirebilmemiz pek mümkün değil. Takımdan sadece Eren Derdiyok Avrupa'da bilinen bir oyuncumuz olabilir'' şeklinde konuştu.