Koronavirüs, Fenerbahçe Basketbol Takımı'na da sıçradı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor dünyasını da oldukça etkiledi.

Ülkemizde de salgın nedeniyle ligler askıya alınırken Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklama ile basketbol takımında bulunan bazı oyuncular ve çalışanlarında koronavirüse rastlandığını duyururdu.

"TARAMA TESTLERİNİN ARDINDAN DETAYLI BİLGİLER PAYLAŞILACAK"

Sarı-lacivertli kulübün resmi site üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."

İSİMLER AÇIKLANMADI

Kulüp virüse yakalanan sporcu ve çalışanların ismini ise açıklamadı.

