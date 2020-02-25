Koronavirüs nedeniyle Inter'in maçı seyircisiz oynanacak

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazanarak, ligin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak oldu.

Bazı taraftarların, "Daha ne kadar rezil edeceksin bizi. Bıktık sürekli borçlardan bahsetmenden" demesi ve devamında küfürler etmesi, Ali Koç'un protokol tribününden aşağı atlamasına neden oldu.

Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup eden Galatasaray'da yönetim, futbolculara 500 bin euro prim dağıtma kararı aldı.

Galatasaray, Kadıköy zaferi sonrası hakemi eleştirirken defalarca "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diyen Ozan Tufan'ın bu sözlerinin yer aldığı bir tişört çıkaracak.

Derbi sonrası Başkan Ali Koç'la bir görüşme yapan Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaraylıların maç boyunca kendilerini tahrik ettiğini, hakemin ise buna göz yumduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, performanslarını yeterli bulmadığı Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens'in önümüzdeki sezon takımda olmasını istemiyor. Boateng, N'Koudou ve Ruiz'le ise yola devam edilecek.

1 Ali Koç'u çıldırtan sözler Bazı taraftarların, "Daha ne kadar rezil edeceksin bizi. Bıktık sürekli borçlardan bahsetmenden" demesi ve devamında küfürler etmesi, Ali Koç'un protokol tribününden aşağı atlamasına neden oldu.

2 G.Saraylı futbolculardan gönderme: Fener ağlama 20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen Galatasaray'da futbolcular, bu büyük zaferi takım otobüsünde doyasıya kutladı.

3 Galatasaray, derbi tişörtü çıkarıyor Galatasaray, Kadıköy zaferi sonrası hakemi eleştirirken defalarca "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diyen Ozan Tufan'ın bu sözlerinin yer aldığı bir tişört çıkaracak.

4 Liverpool, Premier Lig'de galibiyet rekorunu egale etti İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazanarak, ligin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak oldu.

5 Derbi primi: 500 bin euro Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup eden Galatasaray'da yönetim, futbolculara 500 bin euro prim dağıtma kararı aldı.

6 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın durumu belirsizliğini koruyor. Kulislerde konuşulan adaylar arasında öne çıkan isim ise Erol Bulut.

7 F.Bahçeli futbolcuların hakem isyanı Derbi sonrası Başkan Ali Koç'la bir görüşme yapan Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaraylıların maç boyunca kendilerini tahrik ettiğini, hakemin ise buna göz yumduğunu söyledi.

8 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde 2. yenilgi A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İsveç'e mağlup oldu.

9 Michael Jordan, Kobe'yi anma töreninde ağladı Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant için bir anma töreni düzenlendi. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Michael Jordan ve Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, gözyaşlarını tutamadı.