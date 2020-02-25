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Koronavirüs nedeniyle Inter'in maçı seyircisiz oynanacak

Inter, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ludogorets maçını, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynayacaklarını açıkladı.

| Haber Merkezi
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İtalya'da baş gösteren koronavirüs paniği sebebiyle Inter'in, Ludogorets'i konuk edeceği karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı açıklandı.

UEFA tarafından verilen karara göre, yapılan incelemeler ve bilirkişi raporları neticesinde karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı açıklandı.

SERİE A'DA DA MAÇLAR ERTELENMİŞTİ 

İtalya'daki Lombardiya ve Veneto bölgelerinde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle buralarda oynanması planlanan 3 Serie A maçı, geçtiğimiz hafta tatil edilmişti.

Inter-Ludogorets karşılaşması, 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 23:00'te Giuseppe Meazza'da oynanacak.

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