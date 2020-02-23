Koronavirüs nedeniyle İtalya'da maçlar ertelendi

Dünyada 2 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsünden İtalya futbolu da olumsuz etkileniyor.

İtalyan hükümetinin ülkede olağanüstü hal ilan etmesinin ardından ertelenen maçlar arasına Serie A maçları da eklendi. Buna göre Serie A'da bu hafta Lombardiya ve Veneto bölgelerinde oynanacak maçlardan Inter - Sampdoria, Atalanta- Sassuolo, Verona - Cagliari karşılaşmalarının ertelendiği duyuruldu.

Şu ana kadar 42 amatör maçın ertelendiği İtalya'da, yarı profesyonel lig olan Serie D'de de tüm maçlar ertelendi. Bu sabah Serie C'de oynanması planlanan Piacenze - Sambenedettese maçı da virüs nedeniyle başka bir zamana tehir edildi.

Serie B'de Ascoli - Cremonese maçı da yerel otoriteler tarafından virüs nedeniyle ertelendi. Yine Serie B'de oynanması planlanan Pisa - Venezia maçının ertelenmesi gündemde...

AMATÖR FUTBOLCU, KARANTİNA ALTINDA

İtalyan hükümeti, koronavirüsü için 'sıfır tolerans' kararı aldı.

İtalya'da amatör futbol oynayan 38 yaşındaki Lodi'nin virüs taşıdığı şüphesi nedeniyle tüm bölgesel maçlar ertelendi.

Çin'den gelen ve koronavirüs belirtileri taşıyan ancak testleri negatif çıkan Lodi, virüsün 1 aylık kuluçka süresi nedeniyle karantina altında tutuluyor.

"VİRÜSÜN EN RAHAT YAYILACAĞI YER STADYUMLAR"

Serie B'de ertelenmeyen Ascoli - Cremonese maçının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Carlo Neri'den büyük tepki geldi.

Ascoli Başkanı Neri, "Yetkililer çıldırmış. Böyle bir ortamda maç mı oynanır? Bu ülke tam absürt! Çılgınlık bu, sorumsuzluk. Bu virüsün en rahat yayılabileceği yer, stadyumlar. İtalya'da hayatın durması ve bu virüsün temizlenmesi için tüm önlemlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İtalya Olimpik Komitesi Başkanı Giovanni Malago ise, "Koronavirüsün tespit edildiği bölgelerde kesinlikle spor faaliyetlerinin durması gerekiyor. Böyle bir ortamda spor düşünülemez." açıklamasını yaptı.

DİĞER SPORLARDA DA ERTELEMELER GELİYOR

İtalya Voleybol Federasyonu, Cremona-Lodi bölgesinde oynanması planlanan tüm maçları erteledi. Özellikle, bu bölgeye gitmek istemeyen tüm takımların erteleme talebi durumu tetikledi. Ardından, federasyon tüm maçları erteleme kararı aldı.

İtalya Basketbol Federasyonu, Emilia Romagna bölgesinde bulunan Piacenza'nın Jesi ile oynayacağı maçı ertelediğini duyurdu.

İtalya Hokey Federasyonu ise Serie A, Serie A 1, Serie B ve tüm gençler ligi maçlarını süresiz olarak ertelediğini duyurdu. Ayrıca, amatörler ile U11, U13, U15 kategorisindeki tüm maçlarda ileri bir tarihe ertelendi.