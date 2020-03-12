Koronavirüs nedeniyle NBA maçları iptal edildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs tespit edildi.

İKİNCİ BİLDİRİME KADAR MAÇLAR İPTAL EDİLDİ

NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

OYUNCUNUN İSMİ AÇIKLANMADI

İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.

Açıklamada ayrıca koronavirüs tespit edilen oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.