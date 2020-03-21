Koronavirüs nedeniyle tescil edilen ilk lig El Salvador

1 Beşiktaş yönetimi yabancılara zorluk çıkarmayacak Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor'un Obi Mikel'e yaptığı gibi, koronavirüs nedeniyle ayrılmak isteyen yabancılara kolaylık sağlayacak.

2 Yıldız futbolcuların tuvalet kağıdı akımı Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını nedeniyle kendini karantinaya alan yıldız futbolcular, vatandaşlara "evde kalın" demek için #10toqueschallenge akımı başlattı.

3 Futbolcuların ev halleri Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan futbolcular, bu sıkıcı günleri eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.

4 Kulüpler Birliği toplantısında konuşulanlar Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, kulüp başkanlarıyla yaptıkları toplantıda 3 ihtimal üzerinde durduklarını söyledi. Sepil, "Her şey normalleşirse 17 Nisan'da liglere başlayabiliriz" dedi.

5 3 büyükler çalışmalarına evde devam ediyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında maçların ertelenmesi nedeniyle, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de oyuncular çalışmalarını evlerinde sürdürecek.

6 Koronavirüs Barcelona'yı da vurdu Avrupa'yı ve futbol kulüplerini vuran corona virus Barcelona'yı da zora soktu. Katalan devi Messi başta olmak üzere yıldızlarından bazı ekonomik fedakarlıklar isteyecek.

7 Alex heykeline maske taktılar Fenerbahçeli futbolseverler, Kadıköy'de bulunan Alex de Souza heykeli için de koronavirüs önlemi aldı. Bu davranış tepkilere neden oldu.

8 Galatasaray kongreyi erteledi Galatasaray Kulübü, 28 Mart'ta yapılması planlayan olağan genel kurul toplantısını, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

9 Gonzalo Higuain, Arjantin'e kaçarken polise takıldı İtalya'dan ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giden Juventuslu Gonzalo Higuain, polis tarafından yakalandı.