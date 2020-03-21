Koronavirüs nedeniyle tescil edilen ilk lig El Salvador

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da ulusal lig koronavirüs nedeniyle önce ertelendi, daha sonra ise tescil edildi.
El Salvador Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada liglerin tescil edildiğini ve ligde lider olan Once Deportivo kulübünün şampiyon olduğu belirtildi. Dünyada koronavirüs sebebiyle tescil edilen ilk lig olan El Salvador Lig'nin 2019'da isim değişikliğine giden Once Deportivo böylece ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu.
ARALARINDA 1 PUAN VARDI
11 haftası geride kalan El Salvador kapanış liginde Once Deportivo 20 puanla ilk sırada yer alırken, El Vencedor ise 19 puanla ikinci sırada bulunuyordu.