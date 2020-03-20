Koronavirüs Sion kulübünü karıştırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde tedbir amacıyla ligler askıya alındı.

Bu ligler arasında yer alan İsviçre'nin Sion kulübü ise; verilen ara sırasında futbolcularına maaş vermeyeceğini belirtirken, bu öneriyi kabul etmeyen oyuncularını ise kulüpten gönderdi.

9 İSİM KOVULDU

Ülkenin SDA haber ajansı ve RSI televizyonu; kaptan Xavier Kouassi, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Seydou Doumbia, Mickael Facchinetti, Johan Djourou, Alex Song, Christian Zock ve Birama Ndoye'nin kovulduğunu açıkladı.

Kulüp ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.