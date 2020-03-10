Koronavirüs tekvandoyu da vurdu

Avrupa Tekvando Birliği (WTE), kendi bünyesinde mart, nisan ve mayıs ayında gerçekleştirilecek şampiyonaların ertelendiğini duyurdu.

Bu doğrultuda Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Para Tekvando Şampiyonası (31 Mart), Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası (1-5 Nisan) ve Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası (7-10 Mayıs) ertelendi.

Daha önce İtalya'da düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs nedeniyle Rusya'ya alınan Tokyo 2020 Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nin ise aksi bir durum olmaması durumunda 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

WTE, yaptığı duyuruda, 7-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın, olimpik sıralamayı etkilemesi açısından 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan önceki uygun bir tarihte gerçekleştirileceğini de belirtti. WTE, uluslararası turnuvalarla ilgili kararları ise organizatör ülkelere bıraktığını duyurdu.

Dünya Tekvando Federasyonu'nun da 2020 yılı içerisinde düzenlenecek dünya şampiyonaları hakkında bir değerlendirme yapması bekleniyor.