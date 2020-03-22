Koronavirüse rağmen nargile kafeye gitti

Almanya Ligi'nin köklü kulübü Schalke 04'te futbol kariyerine devam eden Amine Harit, koronavirüsün yayıldığı günlerde yaptığı hareketle tepki topladı.
22 yaşındaki futbolcu, 17 bin kişide koronavirüs vakasının pozitif çıktığı Almanya’da önce 'evde kal' çağrısı yaptı, sonra soluğu nargile kafede aldı.
''BİR DAHA ASLA YAŞANMAYACAK''
Yaşanan olayın Almanya'da tepki çekmesinin ardından Schalke 04 bir açıklamada bulunarak, "Futbolcumuz çok üzgün ve yaptığı yanlışın farkında. Böyle bir şey daha asla yaşanmayacak" ifadeleri kullanıldı.
Almanya'da sportif organizasyonlar 2 Nisan'a kadar yapılmayacak.