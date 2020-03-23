Koronavirüse yakalanan Gobert'te son durum

NBA’de koronavirüse ilk yakalanan oyuncu olan ve 10 gündür hastalıkla uğraşan Rudy Gobert’ten, kötü haberler geldi.

Utah Jazz yıldızı, tedavi sürecinin devam ettiğini aktarırken, bazı sorunlar yaşadıklarını vurguladı.

Hastalığın semptomları arasında yer alan bazı durumların gerçekleştiği bildirildi.

TAT VE KOKU ALMA DUYULARINI KAYBETTİ

Gobert, yemek yerken ve gündelik hayatı içerisinde tat-koku duyularını kaybettiğini belirtti.

Hastalığı en başından beri ciddiye almadığına pişman olduğunu söyleyen NBA yıldızı, “Yemek yerken, ne yersem yiyeyim tat alamıyorum. Aynı şekilde koku da alamıyorum. İki duyu organım da sıkıntı yaşamaya başladı. Aynı durumu yaşadınız mı?” ifadelerini kullandı ve sosyal medyada paylaştı.