Koronavirüsten etkilenen tenisçilere 6 milyon dolar

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA), Wimbledon, Amerika, Avustralya ve Fransa Açık tenis turnuvalarından ortak yapılan açıklamada, profesyonel tenis müsabakalarının 13 Temmuz'a kadar askıya alındığı hatırlatıldı.

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800 PROFESYONEL İÇİN 6 MİLYON DOLAR

Bu durumdan etkilenen tenisçilere destek olmak amacıyla, 6 milyon dolarlık yardım fonu oluşturulacağı belirtildi.

Fondan yaklaşık 800 profesyonel tenisçinin yararlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, spor camiasının kriz dönemlerinde bir araya geldiği aktarılarak, tenisi korumak için gereken her desteğin sağlanacağı ifade edildi.

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