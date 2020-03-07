Koronavirüsün Serie A'ya maliyeti 30 milyon euro

Koronavirüs'ün Avrupa'da en yoğun şekilde görüldüğü İtalya'da virüsün bulaşmasını önlemek için alınan önlemlerde payına düşeni alan Serie A'da kulüplere yansıyan gelir kaybı gözler önüne serildi.

Calcio Finanza'nın haberine göre koronavirüs önlemleri sebebiyle devletin aldığı kararlar doğrultusunda maçların oynanmaması Serie A kulüplerinin gelirlerini de derinden etkiledi.

Maç gelirlerinin kulüplerin en hızlı sıcak para ihtiyacını giderek unsur olduğu belirtilirken tüm takımların yaklaşık 30 milyon euroluk bir kayıp yaşadığı iddia edildi.

EN FAZLA ZARAR JUVE'DE

İtalya'nın daha çok kuzeyini etkisi altına alan virüsün maç erteletmesi sebebiyle en yüksek gelir kaybı yaşayan takımın Juventus olduğu belirtiliyor. Juventus'un bugüne kadar ertelenen ve ertelenmesi beklenen maçlarında 12 milyon eurodan fazla kayıp yaşayacağı belirtiliyor.