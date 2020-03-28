Geçtiğimiz günlerde tüm futbolcuları koronavirüs testine sokan Fenerbahçe Kulübü, isim vermeyerek bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Yapılan araştırmalar sonucu bu ismin Max Kruse olduğu öğrenilmişti.

Evinde kendini karantinaya alan Alman futbolcu, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

BAHANE YOK DEDİ

Antrenmanları bırakmadığını söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, paylaştığı videolara "Bahane yok" notunu düştü.

NEDEN HASTANEDE DEĞİL DE EVDE?

İlk testi pozitif çıkan Kruse'nin hastanede değil de evde olması kafaları karıştırmıştı. Ancak yapılan araştırmalara göre Alman yıldız ikinci testin sonucu bekliyor. Hastanelerin, eğer semptom yoksa ikinci test pozitif çıkana kadar kişileri karantinaya almadıkları öğrenildi.

Koronaya yakalanan Kruse idmanları bırakmıyor - VİDEO