Korsan yayın yapan 3 kişiye 17 yıl hapis

Perimer Ligi maçlarından görüntüleri Dreambox, Dreambox TV Limited ve Digital Switchover Limited isimli üç operator üzerinden izleyicilere aktaran yapının fikir babası Steven King, 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Mahkeme karşısına çıkan isimlerden Paul Rolston'a 6 yıl 4 ay ve Daniel Malone'a ise 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada illegal yapının görüntüleri binden fazla eğlence merkezi, kafe ile eve servis edildiği; bunun karşılığında da 6.6 milyon dolar haksız kazanç elde edildiği belirtildi.

İngiltere Premier Ligi yayıncıları Sky ve BT'nin haklarının korunması açısından cezaların önemli olduğu kaydedilirken, bu yapı aracılığıyla maç görüntüsü elde eden kişiler de uyarıldı. Kaçak yayın yapanların, izleyicilerin kişisel bilgilerini ve mali detaylarıyla ilgili bilgileri ele geçirebilecekleri bildirildi.