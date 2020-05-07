Kosova Federasyon Başkanı: Tottenham, Muriç'i istiyor

Ülke basınına konuşan Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, İngiltere Premier Lig'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham'ın golcü, Vedat Muriç'i çok ciddi şekilde istediğini söyledi.

Federasyon başkanı, "Tottenham, Muriç'in transferi için çok ısrarlı. Ancak İtalya'da onunla ilgilenen birçok başka takım da var. Tottenham, Fenerbahçe'nin istediği parayı ödemeye hazır." ifadelerini kullandı.

''NAPOLİ DE İSTİYOR''

İtalya'dan Napoli'nin de 26 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunduğunu kaydeden Ademi, "Serie A'dan birçok takım onun tranferi için girişime başladı, Napoli'nin de talebi olduğunu biliyorum." dedi.