Kostas Fortounis'e 'Come to Beşiktaş' yorumları

Beşiktaş'ta ''Come to Beşiktaş'' akımı devam ediyor. Beşiktaş taraftarları, siyah beyazlı kulübün transfer listesinde olan Olympiakos'un Yunan 10 numarası Kostas Fortounis'in Instagram sayfasına çok sayıda ''Come to Beşiktaş'' mesajı yazdı.

İKİ BAŞKAN YAKIN DOST

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis ile yakın dost olması, transferi kolaylaştırıyor. Talisca'nın durumunun belirsizliği siyah-beyazlı ekibi alternatif isimlere yönlendiriyor.

Kostas Fortounis'ın en güzel golleri - İZLE

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Fortounis'in Türk asıllı Yunan menajeri Kadir Özdoğan, ''Bay Marinakis ile Beşiktaş başkanın yakın dost olduğunu bilmeyen yok. Fortounis için iki başkan bir görüşme yapacaksa aracıya ihtiyaçları olmaz.'' sözlerini kullandı.

2014 yılında Olympiakos'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncunun bonservis değerinin en az 7 milyon euro olduğu belirtiliyor. Yunan futbolcu bu sezon 32 kez Olympiakos forması giyerken 9 gol ve 11 asist üretti.