AZ Alkmaar'ın savunmacısı Pantelis Hatzidiakos, PSV Eindhoven'ı 4-0 mağlup ettikleri maçta dişlerini kaybetti.
DİŞLERİ KIRILDI
Kostas Mitroglou ile hava topuna çıkan 22 yaşındaki stoperin, suratına gelen darbe sonrasında iki dişi kırıldı.
Kostas Mitroglou rakibinin dişlerini kırdı ViDEO
Hatzidiakos, vatandaşı Mitroglou ile girdiği mücadele sonrasında dişlerini kaybetti.
Kırılan dişleri sağlık ekibi tarafından torbaya konulan Hatzidiakos, maça kaldığı yerden devam etti.
Yunan stoperin 90 dakika sahada kaldığı maçta AZ Alkmaar; Boadu, Svensson ve De Wit'in golleriye PSV Eindhoven'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti.