Kostas Mitroglou rakibinin dişlerini kırdı

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Falcao'nun tedavisine devam edildiğini ve sahalara dönüş süresinin henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan sonra görevi devralan teknik direktör Samet Aybaba, futbolcuların çok umursamaz olduğunu söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.

1 Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici Attığı kafa golüyle Galatasaray'ı yıkan Umut Nayir, "Aynı coşkuyu sürdürüp hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.

2 Beşiktaş-Galatasaray maçının capsleri Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbinin ardından sosyal medyada, birbirinden komik capsler paylaşıldı.

3 Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı asker selamı verdi Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

4 Belhanda ile Babel derbide kapıştı Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, Beşiktaş derbisinde Babel'le tartıştı.

5 Fatih Terim'in takımda görmek istemediği isimler Fatih Terim, 1-0 kaybedilen derbinin ardından yaptığı açıklamada "Bazılarının son şansıydı" diyerek kadroda değişikliğe gidileceğini söylemişti. Terim'in 4 futbolcunun biletini kestiği öğrenildi.

6 Gol krallığı yarışında Cisse zirvede Lider Alanyaspor'u sırtlayan isim olan Papis Cisse, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Büyük umutlarla transfer edilen Falcao'nun ise sadece 1 golü var.

7 Samet Aybaba istifa etti Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan sonra görevi devralan teknik direktör Samet Aybaba, futbolcuların çok umursamaz olduğunu söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.

8 Beşiktaşlı futbolcular derbi primini kaptı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray galibiyeti sonrası oyuncularına adam başı 20 bin dolar prim dağıttı.

9 Süper Lig'de son puan durumu Süper Lig'de 9. hafta Başakşehir-Trabzonspor mücadelesiyle sona erecek. Bordo-mavili ekibin lider olma ihtimali bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 4, Beşiktaş'ın 5 puan önünde.