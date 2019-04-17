Kostas Mitroglou'nun forma isyanı

Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında kadrosuna kattığı iki golcüden biri olan Mitroglou, forma şansı bulamamaktan yana dertli.

NEDEN OYNAMIYORUM İSYANI

Galatasaray'ın 1.5 yıllığına kiraladığı Yunan golcü, Terim'in ilk 11'ine giremiyor. Tecrübeli teknik adam tüm eleştirilere rağmen Kasımpaşa'dan 11 milyon euro bedelle alınan Diagne'yi tercih ediyor.

Fatih Terim'in kendisine haksızlık yaptığını ifade eden deneyimli forvet, Senegalli golcünün yerine ilk 11 oyuncusu olmayı hak ettiğini düşünüyor.

Transfer olduktan sonra sadece 3 maça ilk 11 başlayan Mitroglou'nun, "Marsilya Balotelli'yi alınca yedek kalmamak için Galatasaray'a geldim, fakat burada kulübeden çıkamadım. Oynadığım maçlarda etkili olduğumu düşünüyorum, Diagne her maçta eleştiriliyor ama nedense bir sonraki maçta yine yedekte kaldığımı görüyorum" dedi.

31 yaşındaki futbolcunun, geleceğiyle ilgili kararı sezon sonunda vereceği ifade ediliyor.