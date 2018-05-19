Kostas Sloukas: Bu Fenerbahçe'nin rüyasıydı

Fenerbahçe Doğuş'un Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile oynacakları maç öncesi konuştu ve önemli bir final maçı oynayacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"BU FENERBAHÇE'NİN RÜYASIYDI"

"Çok mutluyum ve takımım adına gurur duyuyorum. Tüm sezon boyunca çok iyi çalıştık. Üst üste 3. kez finaldeyiz. Bu da Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğumuzu gösterir. Bu Fenerbahçe ailesinin bir rüyasıydı. Umarım şampiyonluk kupasını biz kazanırız."

ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK

Son 7 sezonda 6. kez final oynadığı hatırlatılan Sloukas, "Kaçıncı final oynadığıma bakmıyorum, önemli olan kazanmak. Lider olduğumu söylediniz ama takımın tek lideri vardır o da başantrenörümüzdür." dedi.