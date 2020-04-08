Kostas Sloukas: Obradovic giderse ben de ayrılabilirim

Yunanistan’da Ta Nae gazetesine verdiği röportajda konuşan Kostak Sloukas, “Olympiakos ya da Panathinaikos‘a döneceğime dair haberler var. Bu senaryoları ben de görüyorum ama Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmem var. İçinde bulunduğumuz sıra dışı durumdan dolayı farklı düşüncelere sahibim ama bu hala kontratım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Eğer söylentilerdeki gibi Obradovic takımdan ayrılırsa işler değişebilir.” ifadelerini kullandı.

''UMARIM HER ŞEY KISA SÜRE İÇİNDE YOLUNA GİRER''

Fenerbahçe'nin koronavirüs salgınından nasıl etkilendiği hakkında da açıklamalar yapan Sloukas, “Anladığımız kadarıyla birkaç takım arkadaşım, Rusya’da Khimki ile oynadığımız maç için bulunduğumuz esnada virüsü kaptı. Ben o maçta oynamadığım için İstanbul’da kalmıştım. Ancak bu durumun hepimizi korkuttuğunu söylemem gerekiyor. Türkiye’de durumun başlarda gerektiği kadar ciddiye alınmadığını liglerin bir süre daha devam etmesiyle birlikte gördük. Umarım her şey kısa süre içerisinde yoluna girer.” yorumunu yaptı.